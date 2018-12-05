Кремль не увидел повода отпускать украинских моряков

Критика из-за рубежа по поводу ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе — это не повод их отпускать. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы», — сказал он, подчеркнув, что эти процедуры выполняются и будут выполняться дальше.

Также Песков уточнил, что Москва наверняка рассмотрит предложения Киева по обмену моряков в случае их поступления. «Но будет ли ответ, неизвестно», — указал он.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три украинских военных корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. 24 моряка арестованы на два месяца. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы. В настоящее время они находятся в Москве.

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