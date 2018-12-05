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С нового герба российского региона уберут «мужика в трусах»

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа переработают прототип нового герба региона, представленного в 2017 года и высмеянного жителями, передает Ura.ru.

«За первый набросок художнику заплатили около 300 тысяч рублей, — рассказал источник агентства в правительстве ХМАО. — Сейчас к работе подключают научный редакционный совет "Югры многовековой"».

В существующем прототипе многих удивило изображение на знамени голого человека в набедренной повязке и с дубиной в руках, которого прозвали «мужиком в трусах».

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что на монете, отпечатанной американцами в честь встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, допущены опечатки в надписи на русском языке: «ддипломатическая история» и «Хельпинский саммит».

Стоимость памятной монеты составляет 100 долларов. Через день ее сняли с продажи, а владелец сувенирного магазина в Белом доме Тони Джианнини принес извинения за допущенные ошибки.

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