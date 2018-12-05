Longchamp выпустил рюкзак для объятий

Французский бренд Longchamp выпустил новую коллекцию сумок и рюкзаков Give Me A Hug (в переводе — «Обними меня»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 декабря.

В коллекцию вошли модели из мягкого натурального меха кролика. Цветовая гамма рюкзаков и сумок-мешков в стиле помпадур, стянутых шнуром — пастельные тона (бежевый, медовый, пудровый) и насыщенные сливовый и синий оттенки.

Фото: Longchamp 1 /4

Ремни аксессуаров выполнены из кожи в тон меху. Рюкзаки и сумки украшает небольшой логотип марки.

Весной 2018 года марка представила аксессуары в духе прикладного искусства африканского племени масаи. Узорами масаев навеяны этнические мотивы вышивки и принты сумок. Сумки Penelope, Longchamp 3D, Mademoiselle Longchamp, Roseau и Paris Rock были украшены бахромой, кисточками, тканью ручной работы и бисером, а кожаная сумка Le Pliage Cuir декорирована широкими цветными полосками, напоминающими африканские настенные росписи.

Марка Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

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