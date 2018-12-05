190-килограммовая американка рассказала о страсти к худощавым любовникам

Жительница США весом 190 килограммов призналась, что предпочитает стройных мужчин. Как сообщает издание Daily Mail, девушка считает их более умелыми любовниками.

Никки Бейкер (Nikki Baker) из штата Огайо рассказала, что у нее всегда был лишний вес, но она не особо переживала из-за этого и не обращала внимание на насмешки окружающих. 28-летняя девушка любит откровенные наряды, яркий макияж и красит волосы в необычные цвета. «Меня все равно могут назвать толстой, так что какая разница, как я одета: ношу я штаны и футболку или раздельный купальник?» — рассуждает она.

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В 2009 году американка приняла участие в кастинге на фотосъемку среди плюс-сайз моделей. Бейкер удалось победить, что придало ей еще больше уверенности в себе.

Девушка предпочитает встречаться со стройными мужчинами, так как «секс с толстяком мог бы вызвать определенные сложности, потому что у него тоже есть большой живот, а секс с подтянутыми любовниками почти всегда идеален». К тому же ей нравится удивление людей, когда они видят ее идущей за руку с «привлекательным мужчиной».

Ее молодой человек, Брэндон Ноланд (Brandon Noland), признался, что был покорен внешностью Бейкер, ее чувством стиля и уверенностью в себе, и назвал их сексуальную жизнь «взрывной».

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