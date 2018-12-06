Медведев рассказал о небесном предназначении России

России «самим небом предназначено» кормить всю планету, и она будет стараться это сделать, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью журналистам федеральных каналов. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Посмотрите, за последнее время каких результатов мы добились. Сельское хозяйство, которое все время в 90-е годы называли "черной дырой", сейчас кормит всю нашу страну», — сказал Медведев, добавив, что Россия решила основные вопросы с продовольственной безопасностью и поставляет зерно и другую продукцию на мировые рынки.

По словам премьера, в других отраслях промышленности также отмечается значительное развитие. В пример он привел фармацевтику, где за последние годы темпы роста достигли 25 процентов в год. Это позволяет снабжать граждан лекарствами по стабильным ценам, которые не привязаны к курсу доллара.

Ежегодное интервью с Дмитрием Медведевым проходит уже 11 раз и традиционно посвящено итогам года и основным задачам правительства на будущее.

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