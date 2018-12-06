Россия
 
Последние новости
Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения
Семьи погибших при крушении Ту-154 подали иск на два миллиарда рублей
Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета
Составлен портрет типичного российского коррупционера
Москва снова оттает 
Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»
Россия решила бойкотировать Давос
Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией
Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм
В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы»
Новости партнеров

Медведев рассказал о небесном предназначении России

Перейти в «Мою Ленту»

России «самим небом предназначено» кормить всю планету, и она будет стараться это сделать, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью журналистам федеральных каналов. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Посмотрите, за последнее время каких результатов мы добились. Сельское хозяйство, которое все время в 90-е годы называли "черной дырой", сейчас кормит всю нашу страну», — сказал Медведев, добавив, что Россия решила основные вопросы с продовольственной безопасностью и поставляет зерно и другую продукцию на мировые рынки.

По словам премьера, в других отраслях промышленности также отмечается значительное развитие. В пример он привел фармацевтику, где за последние годы темпы роста достигли 25 процентов в год. Это позволяет снабжать граждан лекарствами по стабильным ценам, которые не привязаны к курсу доллара.

Ежегодное интервью с Дмитрием Медведевым проходит уже 11 раз и традиционно посвящено итогам года и основным задачам правительства на будущее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подмосковье вышло на самообеспечение свининой и птицей
Каждым десятым жителем российского села станет беглец из города
Путин нашел связь между разведкой и хлебом
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Так можно вообще всех христиан запретить»

Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
14:15Сегодня

Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане

20:58 5 декабря

Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе

15:45Сегодня

В Дагестане удивились «убийствам чести» и пообещали разобраться

Россия00:03 5 декабря

«Люди понимают, что сила — единственная власть»

Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
15:59Сегодня

На подростка завели дело за комментарий с угрозой устроить теракт

12:08 4 декабря

Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

14:37Сегодня

Исследовательниц «убийств чести» уличили в желании показать Чечню «пещерной»

Россия20:22 3 декабря

«Директор говорит, что я буду уборщиком»

Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
14:54Сегодня

Остановивших скорую из-за перекрытия российских полицейских сняли на видео

14:38 3 декабря

Декриминализацию побоев признали ошибкой

14:15Сегодня

Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
В Дагестане удивились «убийствам чести» и пообещали разобраться
На подростка завели дело за комментарий с угрозой устроить теракт
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом
Объяснен призыв президента убивать священников
В Париже лишенный образования пакистанец зарезал профессора
Минобороны прокомментировало приближение боевого корабля США к российским водам
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
Порошенко перебросил украинских десантников на границу с Россией
Командующий украинским флотом захотел в российскую тюрьму
На Украине предложили сделать Бандеру национальным героем
Киев пожаловался на «древний принцип Кремля»
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
«Наплевать, что мне скажут Хабиб и Ричард Гир»
 
Подсчитаны расходы россиян на новогодний стол и подарки
Трампа уличили в тайном контроле ОПЕК
Введение новых автомобильных номеров попросили отложить
Названы главные угрозы мировой экономике
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
В истории московского школьника с ножом усмотрели доведение до самоубийства
Идеолога взрыва в Казанском соборе отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы»
Су-57 получит супероружие
Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России
В США перечислили «оружие XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян
Повторен худший результат в истории российского биатлона
Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику
Нурмагомедов и Макгрегор проигнорируют слушания о драке после боя
Нурмагомедов дал девушкам-бойцам совет по семейным отношениям
Лука Модрич«Пытаюсь привыкнуть к этому»
Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
В комиксе о Супермене показали объявившего войну США Путина и взрыв Кремля
Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»
Концерт рэпера GONE.Fludd отменили из-за прокуратуры
В комиксе о Супермене нашли жертву химатаки «русской марионетки Асада»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Обнаружен стремительно ворующий деньги вирус
Путин на «Циклоне Б» и намек на Третий рейх попали на польские плакаты
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названы лучшие рестораны мира
Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом
Рассекречен новый календарь Pirelli
Объявлен главный цвет 2019 года
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
У буянившего в самолете Панина нашелся защитник
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
Туристка отомстила тайно снимавшему ее в душе извращенцу
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Мужчина уткнулся в телефон и провалился в канал
Женщина отправилась за капустой и получила сотни тысяч долларов
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
В линейке Volkswagen появится электрический багги
Lotus задумался о собственном гиперкаре
Раскрыт интерьер Ford Explorer следующего поколения
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Ипотечное бремя россиян облегчат
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Все материалы