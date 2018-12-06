Остановивших скорую из-за перекрытия российских полицейских сняли на видео

Говорит Москва / YouTube

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции перекрыли движение на одной из улиц города и не пропустили двигавшийся по ней автомобиль скорой помощи. Видеозапись произошедшего была опубликована в четверг, 6 декабря, на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Инцидент произошел на пересечении Загородного проспекта с Московским. На кадрах видно, как сотрудник ДПС останавливает двигавшуюся с включенными маячками и сиреной скорую.

6 декабря в Санкт-Петербурге проходит саммит глав Евразийского экономического союза, уточняет радиостанция.

В ноябре сообщалось, что во Владивостоке охранник торгового центра «Седанка Сити» отказался выпускать скорую помощь с парковки и требовал деньги. По словам очевидцев, скорую вызвали для посетительницы супермаркета. Охранник пропустил автомобиль только после того, как фельдшер пригрозил вызвать полицию.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!