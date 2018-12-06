Журнал «Кинорепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия. Впервые за семь лет существования премии мероприятие провел журнал о кино «Кинорепортер». Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева особо отметила представительный состав жюри, в который вошли эксперты индустрии, киноведы и колумнисты журнала.

В номинации «Актер года» награду из рук актрисы и телеведущей Александры Ребенок получил актер Павел Деревянко за главную роль в сериале «Домашний арест». «Актрисой года» эксперты признали Юлию Александрову за роль в сериале «Звоните ДиКаприо». Премию вручали актеры Гоша Куценко и Ирина Гринева.

«Открытием года» по версии премии «Событие года» стал актер Алексей Смирнов за работы в фильме «История одного назначения» и в сериале «Садовое кольцо». Актера поздравили композитор Алексей Рыбников и актриса Елена Захарова. «Это первая моя взрослая награда, это довольно странно и непривычно», — рассказал актер и поблагодарил за совместную работу коллег — режиссеров Валерия Тодоровского и Авдотью Смирнову, а также актрису Александру Ребенок.

Премию «Мастер-класс года» жюри единогласно присудило семейному дуэту: кинооператору Анатолию Мукасею и режиссеру, сценаристу Светлане Дружининой. Приз семейной паре вручил актер Дмитрий Харатьян. «Телеперсоной года» жюри единогласно признало телеведущего Дмитрия Борисова. Ведущему программы «Пусть говорят» премию вручила телеведущая Юлия Барановская.

Фото: Арина Мостовщикова 1 /6

Премию «Хит года» за музыкальный трек «Цвет настроения синий» получил Филипп Киркоров. Поздравляли певца виджей MTV Россия Александр Анатольевич (Белоногов) и телеведущая Алла Михеева. «Прорывом года» признан кинорежиссер Жора Крыжовников, приз которому вручали актеры Алексей Кравченко и Анна Слю.

Победы в номинации «Проект года» удостоился чемпионат мира по футболу, состоявшийся в этом году в России. Объявляя победителя в этой номинации главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева заявила: «Этот год каждому запомнится своими личными переживаниями и событиями, однако было одно событие, которое объединило всех нас по эмоциям и переживаниям. Всей страной мы ликовали и не могли отойти от экранов телевизоров. Нашим общим событием года стал чемпионат мира по футболу — 2018». Награду из рук министра культуры РФ Владимира Мединского получил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Говоря о премии, режиссер Никита Михалков отметил: «Любые премии важны — это стимул, это соревновательный момент, это удовольствие, это, так сказать, стимулирует тех, кто делает кино и принимает в этом участие. Я думаю, если премия сама по себе пользуется интересом и дает импульс тем, кто получает ее и не получает, работать — это хорошо».

Певец, музыкант и актер Денис Клявер отметил теплую атмосферу церемонии награждения, а ее организатору — редакции журнала «Кинорепортер» — музыкант пожелал продолжать в том же духе. «Это очень высокая планка, и это как раз отличает вас от других подобных изданий», — заявил артист.

Открывал церемонию звезда мирового джаза Вадим Эйленкриг. Своими выступлениями номинантов поздравили певицы Лолита Милявская и Кристина Кошелева. Церемония завершилась выступлением Максима Свободы и PLC.

Журнал «Кинорепортер», под эгидой которого в этом году прошла церемония «Событие года», создан на базе редакции российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося в России с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино.