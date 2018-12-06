Журнал «Кинорепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия. Впервые за семь лет существования премии мероприятие провел журнал о кино «Кинорепортер». Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева особо отметила представительный состав жюри, в который вошли эксперты индустрии, киноведы и колумнисты журнала.
В номинации «Актер года» награду из рук актрисы и телеведущей Александры Ребенок получил актер Павел Деревянко за главную роль в сериале «Домашний арест». «Актрисой года» эксперты признали Юлию Александрову за роль в сериале «Звоните ДиКаприо». Премию вручали актеры Гоша Куценко и Ирина Гринева.
«Открытием года» по версии премии «Событие года» стал актер Алексей Смирнов за работы в фильме «История одного назначения» и в сериале «Садовое кольцо». Актера поздравили композитор Алексей Рыбников и актриса Елена Захарова. «Это первая моя взрослая награда, это довольно странно и непривычно», — рассказал актер и поблагодарил за совместную работу коллег — режиссеров Валерия Тодоровского и Авдотью Смирнову, а также актрису Александру Ребенок.
Премию «Мастер-класс года» жюри единогласно присудило семейному дуэту: кинооператору Анатолию Мукасею и режиссеру, сценаристу Светлане Дружининой. Приз семейной паре вручил актер Дмитрий Харатьян. «Телеперсоной года» жюри единогласно признало телеведущего Дмитрия Борисова. Ведущему программы «Пусть говорят» премию вручила телеведущая Юлия Барановская.
Премию «Хит года» за музыкальный трек «Цвет настроения синий» получил Филипп Киркоров. Поздравляли певца виджей MTV Россия Александр Анатольевич (Белоногов) и телеведущая Алла Михеева. «Прорывом года» признан кинорежиссер Жора Крыжовников, приз которому вручали актеры Алексей Кравченко и Анна Слю.
Победы в номинации «Проект года» удостоился чемпионат мира по футболу, состоявшийся в этом году в России. Объявляя победителя в этой номинации главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева заявила: «Этот год каждому запомнится своими личными переживаниями и событиями, однако было одно событие, которое объединило всех нас по эмоциям и переживаниям. Всей страной мы ликовали и не могли отойти от экранов телевизоров. Нашим общим событием года стал чемпионат мира по футболу — 2018». Награду из рук министра культуры РФ Владимира Мединского получил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Говоря о премии, режиссер Никита Михалков отметил: «Любые премии важны — это стимул, это соревновательный момент, это удовольствие, это, так сказать, стимулирует тех, кто делает кино и принимает в этом участие. Я думаю, если премия сама по себе пользуется интересом и дает импульс тем, кто получает ее и не получает, работать — это хорошо».
Певец, музыкант и актер Денис Клявер отметил теплую атмосферу церемонии награждения, а ее организатору — редакции журнала «Кинорепортер» — музыкант пожелал продолжать в том же духе. «Это очень высокая планка, и это как раз отличает вас от других подобных изданий», — заявил артист.
Открывал церемонию звезда мирового джаза Вадим Эйленкриг. Своими выступлениями номинантов поздравили певицы Лолита Милявская и Кристина Кошелева. Церемония завершилась выступлением Максима Свободы и PLC.
Журнал «Кинорепортер», под эгидой которого в этом году прошла церемония «Событие года», создан на базе редакции российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося в России с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино.