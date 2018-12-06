Культура
 
Последние новости
Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах
Схватка рыбаков и восьмиметрового питона попала на видео
Снегопад не помешал китайцам окольцовывать Москву 
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
«Неизвестный таджик» из российского министерства впервые заговорил
США внепланово полетали над Украиной
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
Названы лучшие смартфоны года
Новости партнеров

Журнал «Кинорепортер» вручил премию «Событие года»

Перейти в «Мою Ленту»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась торжественная церемония вручения премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия. Впервые за семь лет существования премии мероприятие провел журнал о кино «Кинорепортер». Главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева особо отметила представительный состав жюри, в который вошли эксперты индустрии, киноведы и колумнисты журнала.

В номинации «Актер года» награду из рук актрисы и телеведущей Александры Ребенок получил актер Павел Деревянко за главную роль в сериале «Домашний арест». «Актрисой года» эксперты признали Юлию Александрову за роль в сериале «Звоните ДиКаприо». Премию вручали актеры Гоша Куценко и Ирина Гринева.

«Открытием года» по версии премии «Событие года» стал актер Алексей Смирнов за работы в фильме «История одного назначения» и в сериале «Садовое кольцо». Актера поздравили композитор Алексей Рыбников и актриса Елена Захарова. «Это первая моя взрослая награда, это довольно странно и непривычно», — рассказал актер и поблагодарил за совместную работу коллег — режиссеров Валерия Тодоровского и Авдотью Смирнову, а также актрису Александру Ребенок.

Премию «Мастер-класс года» жюри единогласно присудило семейному дуэту: кинооператору Анатолию Мукасею и режиссеру, сценаристу Светлане Дружининой. Приз семейной паре вручил актер Дмитрий Харатьян. «Телеперсоной года» жюри единогласно признало телеведущего Дмитрия Борисова. Ведущему программы «Пусть говорят» премию вручила телеведущая Юлия Барановская.

Премию «Хит года» за музыкальный трек «Цвет настроения синий» получил Филипп Киркоров. Поздравляли певца виджей MTV Россия Александр Анатольевич (Белоногов) и телеведущая Алла Михеева. «Прорывом года» признан кинорежиссер Жора Крыжовников, приз которому вручали актеры Алексей Кравченко и Анна Слю.

Победы в номинации «Проект года» удостоился чемпионат мира по футболу, состоявшийся в этом году в России. Объявляя победителя в этой номинации главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева заявила: «Этот год каждому запомнится своими личными переживаниями и событиями, однако было одно событие, которое объединило всех нас по эмоциям и переживаниям. Всей страной мы ликовали и не могли отойти от экранов телевизоров. Нашим общим событием года стал чемпионат мира по футболу — 2018». Награду из рук министра культуры РФ Владимира Мединского получил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Говоря о премии, режиссер Никита Михалков отметил: «Любые премии важны — это стимул, это соревновательный момент, это удовольствие, это, так сказать, стимулирует тех, кто делает кино и принимает в этом участие. Я думаю, если премия сама по себе пользуется интересом и дает импульс тем, кто получает ее и не получает, работать — это хорошо».

Певец, музыкант и актер Денис Клявер отметил теплую атмосферу церемонии награждения, а ее организатору — редакции журнала «Кинорепортер» — музыкант пожелал продолжать в том же духе. «Это очень высокая планка, и это как раз отличает вас от других подобных изданий», — заявил артист.

Открывал церемонию звезда мирового джаза Вадим Эйленкриг. Своими выступлениями номинантов поздравили певицы Лолита Милявская и Кристина Кошелева. Церемония завершилась выступлением Максима Свободы и PLC.

Журнал «Кинорепортер», под эгидой которого в этом году прошла церемония «Событие года», создан на базе редакции российской версии The Hollywood Reporter, издававшегося в России с 2012 года. Осенью 2018 года было принято решение не продлевать лицензию на американский бренд, после чего был учрежден первый национальный глянцевый журнал о кино.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объявлены десять лучших фильмов 2018 года
Выбраны лучшие джазовые проекты в рамках форум-феста Игоря Бутмана
Редакция русского The Hollywood Reporter запустит свой журнал
Назван лучший сериал года
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

«Не каждый день люди в ад попадают»

Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
18:38Сегодня

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

19:13 5 декабря

В Москве пройдет концерт группы Brainstorm

17:51Сегодня

Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме

Культура00:03 4 декабря

«Я — экзотичное животное»

Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
17:27Сегодня

Возмущенные давлением полиции рэперы пришли в Госдуму и пояснили за наркотики

15:35Сегодня

В комиксе о Супермене показали объявившего войну США Путина и взрыв Кремля

06:18 5 декабря

Солистка группы «Винтаж» назвала поставленный «убивающий» диагноз

Культура19:50 3 декабря
Андрей Битов

«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»

Драки, бог и джаз: неизвестная жизнь Андрея Битова
16:32Сегодня

Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»

02:58 5 декабря

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

14:42Сегодня

В комиксе о Супермене нашли жертву химатаки «русской марионетки Асада»

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Российская школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и была найдена мертвой
Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета
Названа причина слабости единой европейской армии
В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом
Британские разведчики последят за российскими дипломатами
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
На Украине законодательно вдвое увеличили контролируемую территорию на море
Раскрыто местонахождение окружения убитого главы ДНР
Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией
Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Россия решила бойкотировать Давос
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Россия и Иран обрушили нефть
Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ
Медведеву припомнили фразу про «денег нет»
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил друга за пинок собаке
Составлен портрет типичного российского коррупционера
Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы»
Су-57 получит супероружие
Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России
В США перечислили «оружие XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
Провал российского биатлониста объяснили
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян
Повторен худший результат в истории российского биатлона
Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику
Нурмагомедов и Макгрегор проигнорируют слушания о драке после боя
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме
В комиксе о Супермене показали объявившего войну США Путина и взрыв Кремля
Возмущенные давлением полиции рэперы пришли в Госдуму и пояснили за наркотики
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Путин на «Циклоне Б» и намек на Третий рейх попали на польские плакаты
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом
Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость
Названы лучшие рестораны мира
Объявлен главный цвет 2019 года
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны с Россией
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
У буянившего в самолете Панина нашелся защитник
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Пациент выкашлял кусок легкого из-за проблем с сердцем
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Мужчина уткнулся в телефон и провалился в канал
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»
Автомобиль из «Кортежа» Путина превратили в универсал
Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Все материалы