Фигуранту дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Фирузу Калавурову присудили 3,5 года колонии общего режима. Об этом говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что именно Калавуров был автором идеи о взрыве в Казанском соборе Санкт-Петербурга. По данным правоохранителей, в октябре 2017 года другой фигурант дела Евгений Ефимов предложил напасть с ножом на прохожих. Его сообщники не одобрили этот план и заявили, что целью должны стать военные или сотрудники полиции, после чего посоветовали устроить самоподрыв в подразделении ОМОН. Позже Калавуров предложил Ефимову взорвать церковь и назвал главной целью Казанский собор.

Помимо этого у Калавурова обнаружили тротил и огнепроводной шнур. Его обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ и несообщении о преступлении. Мужчина вину не признал.

Всего по делу о подготовке взрыва в Казанском соборе задержали четырех человек. Подсудимые были членами организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Мужчины собирались устроить взрыв в соборе в декабре 2017 года.

Преступление удалось ракрыть благодаря тому, что хозяин контейнера, в котором преступники готовили бомбу, почувствовал запах химикатов, после чего был проведен обыск. Также предотвратить теракт помогла информация от ЦРУ, Владимир Путин поблагодарил за это Дональда Трампа.

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