Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в Санкт-Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал операцию, в результате которой были задержаны готовившие взрыв в Санкт-Петербурге террористы, примером успешного сотрудничества США и России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы попытаемся установить успешное партнерство с другими странами, но таким образом, чтобы защищать наши национальные интересы. В качестве примера можно привести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ смогло предоставить для предотвращения масштабной террористической атаки, планировавшейся в Санкт-Петербурге», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что в результате теракта могли погибнуть «тысячи людей». «Им [российским правоохранителям] удалось задержать этих террористов до нападения, избежать человеческих жертв. И это прекрасно. Это именно так, как это должно работать», — добавил он.

В воскресенье Владимир Путин поблагодарил Трампа за переданную Центральным разведывательным управлением США информацию, которая помогла выйти на след и задержать группу террористов в Санкт-Петербурге. Президент России также попросил Трампа передать благодарность директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки.

15 декабря в Санкт-Петербурге были задержаны семь участников законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они планировали совершить взрыв в Казанском соборе города. Опубликовано видео с моментом задержания участников банды.

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