Директора российского детдома обвинили в избиении детей

В Магаданской области директора образовательного учреждения привлекают к уголовной ответственности за применение физической силы к двоим воспитанникам, говорится на сайте региональной прокуратуры в пятницу, 7 декабря

«Директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении двух несовершеннолетних воспитанников, 2002 и 2008 годов рождении, в том числе путем нанесения ударов рукой по лицу одного из них», — сказано в сообщении.

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Решение возбудить дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестоком с ними обращении (статья 156 УК) приняли сотрудники Следственного комитета. В прокуратуре убедились в законности такого решения.

По данным Ura.ru, речь идет о директоре детдома в поселке Ола.

В Томской области санитарка детдома несколько раз подняла и бросила, а также ударила мальчика с инвалидностью, из-за чего тот получил серьезные травмы. Инцидент попал на видео и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

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