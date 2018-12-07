Отмену концерта «Френдзоны» в Нижнем Новгороде объяснили нехваткой зрителей

Концерт группы «Френдзона» в Нижнем Новгороде, который планировался на 7 декабря, не состоится из-за нехватки зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Администрации президента.

«Организатор концерта — ИП Магомедов — продал только 150 из 450 билетов, в связи с чем, вероятно, концерт и был отменен», — уточнил собеседник агентства. «Сегодня концерт провести в Нижнем Новгороде в связи с физическим отсутствием исполнителей возможности нет», — добавил он и подчеркнул, что давления на организаторов не оказывалось.

В Администрации президента также напомнили, что выступления группы уже отменялись в Красноярске, Кемерове, Ярославле и из-за этого, полагает источник, организаторы решили отменить и концерт в Нижнем Новгороде. Выступление в Казани, запланированное на 8 декабря, должно состояться.

На странице во «ВКонтакте» музыканты сообщили, что нижегородский концерт перенесен на весну, дата не уточняется.

В ноябре выступление «Френдзоны» отменили по инициативе уполномоченной по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой.

В начале декабря было отменено выступление группы в Ярославле, представители коллектива сообщили, что это было сделано из-за давления прокуратуры.

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