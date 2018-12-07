Футболист на «Порше» сбил велосипедистку

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником ДТП, сбив велосипедистку. Об этом сообщает Football Italia.

21-летний аргентинец находился за рулем «Порше», когда наехал на 37-летнюю велосипедистку. Ее доставили в одну из больниц Милана. Вскоре стало известно, что серьезных травм женщина не получила. Мартинес также не пострадал. В отношении него правоохранительные органы начали разбирательство.

Мартинес присоединился к «Интеру» летом 2018-го. Переход форварда обошелся итальянцам в 22,7 миллиона евро. До этого Мартинес выступал в Аргентине, защищая цвета местного «Расинга». Нападающий привлекается под знамена национальной сборной. На его счету два матча и один забитый мяч в составе Аргентины.

В нынешнем розыгрыше Серии A аргентинец семь раз принял участие в матчах «Интера». В его активе два забитых мяча и одна голевая передача.

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