Православный телеканал раскрыл свои расходы

Пользователь развлекательного сайта Pikabu обратил внимание на отчет первого российского православного телеканала «Союз» об объеме ежемесячных расходов. К публикации юзер приложил две фотографии экрана, благодаря которым можно ознакомиться с финансовыми запросами канала.

Из графики следует, что «Союзу» ежемесячно требуется 20 миллионов рублей (такая цифра указана в графе «Итого»). В то же время, если сложить все статьи расходов, то получится сумма в 21,5 миллиона рублей.

Большая часть бюджета приходится на спутниковое вещание (4,5 миллиона), создание программ и оплату труда 130 сотрудников (по 4 миллиона), эфирное вещание (3,5) и налоги (2). Всего в перечне 13 пунктов.

Автор публикации уточняет, что священнослужитель в эфире призывал перечислять каналу деньги, поскольку пожертвований пока не хватает. На экране ниже перечня была указана сумма, поступившая по состоянию на 28 ноября (18,6 миллиона рублей), а также задолженность за период с апреля по октябрь (почти 25,5 миллиона).

«Союз» со штаб-квартирой в Екатеринбурге вещает с января 2005 года. Одноименная телекомпания учреждена Екатеринбургской епархией РПЦ. «Союз» ведет сбор средств на содержание канала и на своем сайте. Помимо прочего, там говорится, что его ведущие получают от 20 до 30 тысяч рублей и что компания оплачивает труд 200 сотрудников (а не 130, как указано в инфографике), и что годовой бюджет телекомпании нельзя сопоставлять с бюджетами каналов с государственным финансированием.

В России также вещает другой православный телеканал — «Спас». Он входит во второй мультиплекс цифрового телевидения России, то есть в пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. Собственником «Спаса» является Московская патриархия.

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