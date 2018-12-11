В Новой Зеландии легализуют медицинскую марихуану

Правительство Новой Зеландии приняло закон, сильно повышающий доступность медицинской марихуаны. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По новому закону тяжело больных пациентов не будут наказывать за нелегальное приобретение и употребление марихуаны вне специальных аптек. Ранее вещество было доступно для больных только в рамках строгой регуляции.

Кроме того, новый закон даст предпринимателям возможность производить медицинские продукты из каннабиса на территории Новой Зеландии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Эти меры были приняты в преддверии общенационального референдума по вопросу рекреационного употребления марихуаны. По данным агентства, он пройдет в течение ближайших двух лет.

Министр здравоохранения страны Дэвид Кларк отметил, что решение законодателей позволит облегчить страдания более 25 тысяч неизлечимо больных людей, которые живут с хронической болью. «Люди, жизнь которых близится к концу, не должны переживать из-за того, что их могут арестовать за попытку справиться со своей болью», — заявил он.

17 октября закон о легализации использования марихуаны в рекреационных целях вступил в силу в Канаде. В ноябре запрет на употребление марихуаны сняли в Грузии.

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