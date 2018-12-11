В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны

Рост напряженности в отношениях России и Украины напоминает ситуацию перед началом Первой мировой войны. Об этом рассказал бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star.

Особую опасность представляет конфликт между странами в Керченском проливе. Он напомнил, что Москву обвиняют в подготовке к вторжению на Украину, а президент Украины Петр Порошенко просит помощи у стран альянса. Уэст посчитал, что обе стороны проверяют друг друга, предупреждая о возможности вмешательства НАТО.

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По его словам, если Россия будет использовать свои войска в Донбассе, то на Украине начнется полномасштабная война. Адмирал усомнился, что НАТО решит вмешаться в конфликт, поскольку Украина не член альянса. Запад не захочет вступать в «горячую войну» с Москвой из-за Киева, однако в этом случае страна будет уничтожена.

«Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны», — объяснил свою теорию он.

Уэст призвал усилить санкционное давление на Россию, «ударить по каждому олигарху, заморозить активы не только в нашей стране, но и по всему миру», чтобы избежать войны.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться. В ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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