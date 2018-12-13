Российскими коровами начнут «рулить»

Ученые Центра компетенции Национальной технологической инициативы «Сенсорика» при Московском институте электронной техники (МИЭТ) создают прибор, который позволит улучшить качество молока российских коров и снизить его стоимость, сообщают «Известия».

«В одну из желудочных камер коровы ставится так называемый болюс — герметичная цилиндрическая капсула, пилюля длиной около 10 сантиметров и весом примерно 200 граммов, снабженная рядом электрохимических и электромеханических датчиков», — сказал один из инициаторов проекта, научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Федор Владимиров.

Владимиров сравнил болюс с приборной панелью автомобиля, по показаниям которого животноводы «способны рулить коровой как угодно», пишет газета. При этом время работы батареи болюса оценивается в пять лет, что на два-три года превышает стандартную продолжительность жизни коровы на ферме.

Болюс с помощью механического аппликатора будет через рот помещаться в рубец (один из четырех отделов коровьего желудка), где должен находиться вплоть до смерти животного. Внутри капсулы расположены электрический термометр, датчик кислотности и акселерометр, которые через Wi-Fi или GSM будут передавать фермеру данные о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности животного.

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«Если болюс позволит прямо во время кормления получать информацию о реакции организма животного на состав корма, то мы сможем производить такое вкусное молоко, какого не попробуешь и в деревне. А если удастся в реальном времени следить за здоровьем животных и вовремя добавлять в корм нужные лекарства, то поднимутся удельные надои, а молоко станет не только вкуснее, но и дешевле», — считает главный зоотехник подмосковного племенного хозяйства «Зеленоградское» Евгений Никитин.

В сентябре ученые Университета Макмастера (Канада) выяснили, что употребление трех порций молочных продуктов в день связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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