Подсчитано число малолетних наркопотребителей в России

Около шести тысяч детей и подростков в России употребляют наркотики, и смертность от них растет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального прокурора Юрия Чайки во время заседания коллегии ведомства, посвященного профилактике наркомании среди несовершеннолетних.

Согласно официальным данным, приведенным Чайкой, в 2017 году от употребления психотропных препаратов умерло 22 ребенка — это в два раза больше, чем годом ранее. Более тысячи получили отравление, из них треть — в возрасте до 14 лет. При этом общее число состоящих на учете несовершеннолетних наркопотребителей уменьшилось на 10 процентов, а больных наркоманией — на 16. Приведенная генпрокурором статистика основана на данных МВД и медицинских учреждений.

Чайка уверен, что причины тревожной ситуации в молодежной среде во многом обусловлены недоработкой всех уполномоченных органов. Он добавил, что в их деятельности прокурорами 43 регионов выявлено 18 тысяч нарушений законов.

«Наиболее характерные из них — игнорирование вопросов раннего выявления наркопотребителей, отсутствие должного взаимодействия между органами системы профилактики, слабая координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних», — заключил глава ведомства.

В прошлом году секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отмечал 60-процентный рост числа несовершеннолетних наркоманов. По его словам, официально в стране 640 тысяч наркопотребителей, по «наркотическим» статьям осуждены более 165 тысяч человек.

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