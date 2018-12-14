Художница вживила себе три десятка чипов в разные места

Шведская художница и фотограф Арвида Бюстрем имплантировала себе под кожу по всему телу 30 NFC-чипов. Она опубликовала видеозапись операции в Instagram в пятницу, 14 декабря.

Бюстрем рассказала журналу Dazed, что считает эту процедуру схожей с татуированием тела — у нее нет прагматических преимуществ, но она служит способом невербального общения с окружающими. «Каждый чип выглядит будто крупное рисовое зернышко, они могут быть активированы при помощи NFC-ридера — например, телефоном», — объяснила она.

Операция была проведена в середине ноября для экспозиции художницы, открывшейся в Стокгольме. Девушка выступила в качестве экспоната, позволив всем желающим считывать с ее NFC-чипов информацию при помощи телефонов. По словам Бюстрем, ее перформанс — метафора доминирования технологий и одновременно демонстрация вечного человеческого желания выражать себя в творческой сфере.

Фото опубликовано @arvidabystrom

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