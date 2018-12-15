Биатлонистов Чехии, Канады и США заподозрили в заговоре против россиян

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что иностранные федерации настаивают на том, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских биатлонистов от участия в Кубке мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам журналиста, представители Чехии, Канады и США стараются поднять вопрос об отстранении Алексея Волкова, Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых от международных соревнований. Губерниев выразил мнение, что временная дисквалификация чаще всего чревата более серьезными последствиями.

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Вечером 12 декабря в отель сборной России в австрийском Хохфильцене прибыла полиция. Как написал биатлонист Александр Логинов, их обвинили в махинациях с переливанием крови.

В Австрии прием допинга является уголовным преступлением. Максимальное наказание за его употребление — три года тюрьмы.

IBU принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, заподозренным в допинговых махинациях. Все они продолжают выступление на этапах Кубка мира.

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