Определены самые надежные автомобили в мире

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Автомобили производителя Toyota стали лидерами рейтинга надежности по версии американской компании CarMD. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

После изучения статистики, охватившей 5,6 миллиона машин, произведенных в период с 1996 по 2018 годы, было определено, что лампочка Check Engine, сигнализирующая о неполадках основных систем, реже всего загоралась у экземпляров компании Toyota. Второе место в списке заняли машины Acura, замыкают тройку Hyundai. В первую пятерку также вошли Honda и Mitsubishi.

Одновременно с этим Toyota стала самой дорогой в ремонте маркой. В США средний чек, оставленный автовладельцами в сервисах, составил 462 доллара. Наименьшую сумму — в среднем 286 долларов — выкладывали из карманов владельцы Mazda.

12 декабря сообщалось об автомобиле Lexus LX 470, который с 2006 года проехал более одного миллиона километров. По словам владельца машины, в процессе эксплуатации во внедорожнике были заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако серьезных неисправностей ни разу не возникло.

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