Лидер Oasis расстанется с многомиллионным особняком

Сооснователь группы Oasis Ноэл Галлахер выставил на продажу особняк, расположенный в лондонском районе Мейда Вейл. Об этом сообщает издание Mansion Global.

Музыкант рассчитывает продать недвижимость за 8,95 миллиона фунтов (около 750 миллионов рублей). В доме шесть спален, есть большая гостиная и тренажерный зал. Особняк с садом и парковкой на участке расположен в квартале Маленькая Венеция лондонского района Мейда Вейл.

По информации издания, дом был куплен Галлахером и его женой Сарой в 2010 году за восемь миллионов фунтов.

Ноэл Галлахер — сооснователь, вокалист, гитарист и автор большинства песен бритпоп-группы Oasis. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный коллектив Великобритании в период с 1995 по 2005 год. Группа распалась в 2009-м, с этого момента братья Галлахеры не поддерживают отношений.

В 2016 году Лиэм Галлахер заявлял о своем желании возродить Oasis, Ноэл отреагировал скептически, отметив, что не будет как участвовать в группе, так и препятствовать ее воссозданию.

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