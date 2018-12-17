Названо имя нового главы исполкома ОНФ

Исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) возглавил член центрального штаба, член совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Развожаев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе организации в понедельник, 17 декабря.

Михаил Развожаев выразил готовность эффективно выполнять возложенные на него задачи, в частности содействовать реализации «майского указа» главы государства.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров, в свою очередь, высоко высказался о профессиональных качествах коллеги. По его словам, Развожаев — опытный и эффективный управленец.

В начале октября президент Владимир Путин назначил Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. В должности он отработал шесть недель.

У Развожаева уже имел опыт руководящей работы: с 2012 по 2014 год он занимал должность замруководителя администрации губернатора Красноярского края; в 2014 году был назначен заместителем министра России по делам Северного Кавказа. Программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента окончил в 2017 году.

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