Наркоторговец упаковал марихуану в пакеты с изображением Роналду

Полицейские французского Марселя изъяли полкилограмма марихуаны, рассортированной в пакеты с изображением футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал sports.fr.
Вес находки составил 517 граммов. Помимо этого, полицейские обнаружили в квартире дилера 50 граммов кокаина.
Подозреваемого заключили под стражу, суд над ним пройдет в январе.
В мае сообщалось об аресте итальянского наркодилера в футболке с надписью Pusher («наркодилер»). Карабинеры обратили внимание на его беспокойное поведение и резкий запах гашиша из его автомобиля. В итоге они обнаружили в багажнике мужчины 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, расфасованных в 19 маленьких пакетов.
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