Воробьев рассказал о подготовке зимних праздников

Работа по организации зимних праздников ведется в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 декабря.

«У нас разворачивается большая программа "Зима в Подмосковье", и я очень надеюсь, что жители и гости нашего региона смогут с удовольствием провести время в подмосковных городах», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

В рамках программы «Зима в Подмосковье» места массового пребывания людей украшаются иллюминацией, организуются пункты питания, уточнил глава региона.

Кроме того, специалисты профильного ведомства подготовят специальный туристический маршрут для гостей региона, говорится на сайте правительства. Ранее Воробьев отметил туристическую уникальность Московской области с точки зрения концентрации исторических достопримечательностей.