Похитивший человека российский бандит 18 лет притворялся известным художником

Оперативники задержали обвиняемого в похищении человека, который больше 18 лет скрывался под именем известного художника. Об этом во вторник,18 декабря, сообщает Управление МВД России по Тульской области.

По данным ведомства, в 2000 году житель Краснодара похитил человека в составе организованной преступной группировки (ОПГ) и незаконно удерживал его в неволе на протяжении 55 дней, требуя выкуп. За освобождение жертвы похитителю передали 120 тысяч долларов, после чего он отпустил ее, сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что беглец долгое время скрывался от правосудия в городе Суворов Тульской области, представляясь именем известного художника из Краснодара. Позже были установлены его настоящие паспортные данные, подтверждающие нахождение в федеральном розыске.

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