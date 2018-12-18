Эстонцев с доходом ниже 520 евро признали бедными

Доля жителей Эстонии, испытывающих сравнительную бедность, в 2017 году выросла на 1,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 22,6 процента. Об этом сообщили в Департаменте статистики республики, передает Delfi.

Такие показатели связывают с тем, что доходы растут медленнее черты сравнительной бедности. В 2017 году сравнительная бедность начиналась ниже нетто-доходов в 523 евро, в 2016-м эта сумма составляла 469 евро.

Количество эстонцев, живущих в абсолютной бедности, увеличилось в 2017 году на 0,2 процентного пункта и составило 3,4 процента населения. Речь идет о гражданах с месячными нетто-доходами менее 207 евро, в 2016 году эта сумма была равна 200 евро.

В России, по данным Росстата, число живущих за чертой бедности снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года. Доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 миллиона человек. Годом ранее такой доход имели 20,3 миллиона россиян.

Средняя величина прожиточного минимума в России за третий квартал 2018 года — 10 451 рубль. Из них 4822 рубля составляет стоимость минимального продуктового набора, 2456 рублей — непродовольственных товаров, 2465 рублей — услуг.

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