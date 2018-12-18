Немецкий бизнес поддержал отказ от доллара

Идею создания платежной системы, не зависящей от доллара, одобрили две трети немецких компаний, работающих в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, организованного Германо-Российской внешнеторговой палатой совместно с Восточным комитетом немецкой экономики.

По словам исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, создание альтернативной платежной системы, независимой от доллара, для обхода санкций США в финансовом секторе против Ирана сейчас обсуждается в ЕС. По его словам, нужно «активнее задумываться в этом направлении», чтобы избежать контроля США внешней торговли Евросоюза.

В опросе приняли участие 168 немецких компаний, в которых в России заняты почти 142 тысяч человек, и суммарный оборот которых составляет около 23 миллиардов евро.

Европейская комиссия в начале декабря опубликовала план по повышению роли евро. Для этого предлагается перейти на расчеты в евро в стратегических секторах, к которым отнесли топливо (нефть и газ), полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства и транспорт.

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