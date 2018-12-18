Лоси понюхали туристов и попали на видео

В штате Вайоминг, США, мужчине удалось снять на видео двух лосей, которые заглянули внутрь его автомобиля. О необычном знакомстве рассказало издание Daily Mail.

Автор ролика остановился, чтобы сфотографировать лежащих животных. После того как он сел в машину, лоси подошли поближе и стали изучать автомобиль. Они засунули морды внутрь и начали обнюхивать водителя и пассажира, дружелюбно фыркая. После этого животные отправились обратно на опушку.

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