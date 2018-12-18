Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой

Московский городской суд получил анонимное электронное письмо с угрозами в адрес судьи, которая рассматривала жалобу на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автор сообщения написал, что хочет оставить «жалобу» или «предостережение». «Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг. А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить», — говорилось в письме. Автор посоветовал работникам суда «ждать изменений в своей жизни».

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что передали информацию в полицию. Кроме того, решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.

Во вторник, 18 декабря, Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы продлить арест футболистов до 8 февраля. Спортсмены являются фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». С октября они находятся в московском СИЗО «Бутырка». 8 октября футболисты сначала избили водителя телеведущей Первого канала на парковке возле гостиницы «Пекин», а затем в «Кофемании» напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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