Аршавин вспомнил о полезности Кокорина и Мамаева для общества

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию вокруг арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. 37-летний спортсмен поделился своим мнением в интервью проекту «FOOT'больные люди».

«Изначально было ясно, что тут все серьезно. Хочется надеяться, что им не придется проводить время в местах не столь отдаленных. Считаю, обществу Кокорин и Мамаев полезны именно на футбольном поле, а не за решеткой», — заявил Аршавин.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до 8 февраля. Спортсмены — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Некоторые футболисты — в частности, полузащитник «Спартака» Александр Самедов и нападающий «Локомотива» Федор Смолов — выступили с поддержкой Кокорина и Мамаева.

8 октября Кокорин и Мамаев учинили сразу две драки в столице. В первом случае пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой — его избили на парковке у гостиницы «Пекин». Затем футболисты напали на двух чиновников в одной из московских кофеен. В частности, пострадал директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

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