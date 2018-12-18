Мамаев напомнил о достойной компенсации побитому водителю

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил в суде, что выплатил побитому водителю Виталию Соловчуку 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Считаю, что это достойное возмещение ущерба, ведь на практике возмещают порядка 30-50 тысяч рублей», — сказал Мамаев в зале суда, где рассматривалась жалоба защиты футболистов на продление ареста.

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда оставить под стражей Мамаева и Кокорина.

5 декабря арест спортсменов был продлен еще на два месяца. На том же заседании Мамаев отметил, что возместил ущерб избитому Виталию Соловчуку, водителю телеведущей Ольги Ушаковой.

Кокорин и Мамаев задержаны в октябре. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсмены устроили две драки в центре Москвы. Сперва у них возник конфликт с Соловчуком на парковке гостиницы «Пекин». Позже от их рук пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин в одной из кофеен.

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