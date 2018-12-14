Пострадавшие от рук Мамаева с Кокориным оказались здоровыми

Судебно-медицинские экспертизы установили, какой ущерб нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев нанесли пострадавшим в результате драки в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

По словам адвоката, потерпевшим был нанесен легкий вред здоровью без каких-либо тяжких последствий. Бушманов отметил, что генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, находившийся в кафе вместе с чиновником Минпромторга Денисом Паком, согласно экспертизе, никакого вреда для здоровья не получил.

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Кокорин и Мамаев на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка». Тверской суд Москвы 5 декабря продлил арест футболистам, обвиняемым в побоях и хулиганстве, до 8 февраля.

Спортсмены устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на Пака и Гайсина.

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