Тренера Медведевой разозлили вопросы об успехах фигуристки

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, в подкасте Olympic Channel рассказал, когда стоит ждать прогресса от его подопечной.

Орсер заявил, что Медведевой нужно полтора-два года, чтобы все начать с нуля. Тренера возмущает, что представители спортивных федераций и СМИ ждут от него успехов как по мановению волшебной палочки.

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Специалист поделился историями из социальных сетей: «Мне пишут: "Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируется под руководством Орсера уже целый месяц!". У меня на такое одна реакция: "Вы что, шутите?"». По словам тренера, ему приходится ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново.

В мае 2018-го Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Орсера. В текущем сезоне фигуристка впервые в карьере не попала в финал Гран-при, заняв третье место на этапе в Канаде и четвертое на соревнованиях во Франции.

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