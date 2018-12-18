Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу

Концертный директор Евгения Осина Александр Сидоренко пожаловался СМИ на то, что его и бывшую жену певца Наталью Черемисину не пускают в гараж, принадлежавший недавно скончавшемуся артисту. Об этом сообщает информагентство ФАН.

«В гараже есть ворота электрические. Мы с бывшей супругой Евгения Осина пришли в гараж (...). Ворота не открываются. Я позвонил начальнику ТСЖ, женщине, но она сказала, что они никаких действий не предпринимали, ничего не обесточивали. На следующий день я приехал, ее супруг вышел — они там вместе руководят. Он сказал, что отключили электричество за неуплату. Странно. Ведь я знал, что всегда все платилось», — приводит агентство слова Сидоренко.

Сидоренко и Черемисина приехали в гараж, чтобы оценить, в каком состоянии находится техника певца. Кроме того, в помещении хранились и мотоциклы концертного директора, отмечает издание. По словам Сидоренко, никаких документов о запрете на вход в гараж руководство ТСЖ не предоставило.

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«Нашли мы с Натальей [Черемисиной] квитанции. Оказывается, все оплачено. Я им [председателю ТСЖ и ее супругу] сказал, что квитанции есть, все оплачено. Они начали говорить, что за три года якобы какие-то взносы не оплачены. Почему же тогда при его жизни с ним не разбирались? По итогу на субботу мы договорились приехать с нашим юристом (...). На 18:00 они нам назначили встречу, в 17:45 мы приехали, охранник нам сказал, что они уехали из гаража. До 20:00 мы просидели. Звонили им, но они телефоны не брали, не отвечали», — сказал Сидоренко корреспонденту ФАН, уточнив, что, возможно, будет заявлять на руководство ТСЖ в полицию.

Ранее в СМИ попала информация о том, что наследники Евгения Осина шокированы состоянием, в котором оказалась квартира певца. Недвижимость находится в полуразрушенном состоянии и требует капитального ремонта, затраты на который могут составить порядка двух миллионов рублей.

Евгений Осин — советский и российский музыкант, певец, один из солистов группы «Браво». Осин наиболее известен как исполнитель хита «Плачет девочка в автомате». Музыкант скончался 17 ноября 2018 года в возрасте 54 лет, в последние годы жизни он страдал тяжелой формой алкогольной зависимости. Основной наследницей певца является 16-летняя дочь Агния, ее интересы представляет мать, бывшая жена Осина Наталья Черемисина.

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