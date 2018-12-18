Свинью размером с медведя заметили на прогулке

В американском штате Флорида поймали свинью весом 181 килограмм. Об этом сообщает Florida Today.

Животное было замечено в городе Палм-Бей в субботу, 15 декабря, на пересечении двух улиц. Для его поимки была привлечена группа охотников с собаками. Свинья оказалась слишком массивной, что привело ловцов в замешательство.

Впервые на «гигантскую» свинью пожаловались около двух недель назад. Ее видели поедающей траву около детской площадки у остановки школьного автобуса. Еще один горожанин заметил хряка ночью, когда тот сновал среди деревьев. Очевидцы утверждали, что по размерам зверь больше напоминал медведя.

Охотники использовали ловушку для оленя и полторы недели ждали, когда свинья в нее попадет. В спецоперации участвовали четыре специалиста и собаки. Животное загнал в ловушку пес по кличке Шеф. Все это время хряк норовил укусить собаку.

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