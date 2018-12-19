Марин Ле Пен захотела принять участие в Ялтинском форуме

В рамках официального визита делегации «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в Париж в Национальном собрании Франции прошла деловая встреча сопредседателя «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрея Назарова с президентом партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщил представитель ЯМЭФ.

В ходе переговоров они обсудили негативное влияние антироссийских санкций экономику Евросоюза, а также участие французской делегации в пятом юбилейном ЯМЭФ, который пройдет в Крыму с 17 по 20 апреля 2019 года.

Марин Ле Пен еще раз подтвердила, что последовательно выступает за снятие антироссийских ограничений, поскольку они вредят экономике и, по сути, являются средством давления на Россию. «Нет никаких причин для продления этих санкций. Мы выступает за установление мирных и конструктивных отношений с Россией. Поэтому мы будем их оспаривать. И надеюсь, что во время европейских выборов у нас с другими европейскими партнерами будет много депутатов, чтобы иметь возможность уйти от этих санкций, которые негативно сказываются не только на России, но также на многих европейских экономках», — подтвердил вице-президент партии Ле Пен «Национальное объединение» Луи Алио.

«В ходе встречи мы сделали приглашение от лица организационного комитета и получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать 19 апреля в пленарном заседании этого форума. Также Луи Алио как вице-президент "Национального объединения" обязательно будет принимать участие», — заявил, в свою очередь, Андрей Назаров.

Визит Ле Пен в Крым продлится один день, так как политик будет занята предвыборной кампанией в Европарламент, но Луи Алио пробудет на ЯМЭФ все три дня.

Кроме того, Луи Алио и Андрей Назаров договорились о формировании крупной делегации французских бизнесменов для делового визита в Республику Башкортостан в марте 2019 года с целью выстраивания экономических отношений по ряду отраслей, в первую очередь — в сельском хозяйстве.

В рамках официального визита делегации Оргкомитета ЯМЭФ 19 декабря также состоялась встреча сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова с депутатом Европейского парламента Жан-Мари Ле Пеном, в ходе которой французский политик осудил санкционную политику Евросоюза. «Он также прокомментировал ситуацию вокруг «желтых жилетах». По его мнению, перенасыщение миграционных потоков — это следствие той политики, которую ведет ЕС. В список мигрантов попадают опасные террористы и получают пособия, что приводит к таким опасным инцидентам. По его мнению, Россия и Франция должны не только укреплять политические, экономические и культурные отношения, но и совместно противостоять подобным угрозам», — привел слова Ле Пена Андрей Назаров.

Андрей Назаров пригласил евродепутата принять участие в пятом юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме. «Жан-Мари Ле Пен согласился и сказал, что с радостью приедет на форум, если здоровье ему позволит», — рассказал Назаров.