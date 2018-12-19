Моуринью поймали гуляющим по улицам и не желающим разговаривать

Уволенный с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался говорить о своей работе и будущем. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Sky Sports.

Материалы по теме Особо опасен «Манчестер Юнайтед» трясет. Моуринью бесит игроков и воюет с лидером команды

«Я могу на прогулку выйти или нет?» — отреагировал на появление журналиста португальский специалист, находящийся сейчас в Лондоне. Он предложил репортеру прогуляться до района Баттерси, а на все вопросы ответил: «Мне нечего сказать. Вы же меня знаете».

18 декабря Моуринью был уволен. Он работал в команде с 2016 года. Временным наставником «Манчестер Юнайтед» назначен норвежец Оле-Гуннар Сульшер, который провел в клубе 11 лет игровой карьеры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!