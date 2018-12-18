Побег Моуринью из жилища в Манчестере попал на видео

Журналисты Sky Sports запечатлели, как уволенный с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул отель Lowry, в котором он жил с момента назначения на должность. Ролик опубликован в Twitter.

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На прощание португалец, сидевший в машине, сказал репортерам: «Пока, ребята, пока». Он жил в Lowry с 2016 года: семья Моуринью осталась в Лондоне, поэтому он решил не покупать дом в Манчестере.

Специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. По информации таблоида Daily Mail, клуб должен выплатить португальцу 22,5 миллиона фунтов стерлингов (около 25 миллионов евро) в качестве неустойки. В ближайшее время англичане назначат временного наставника команды. Основным претендентом на должность называется норвежец Оле-Гуннар Сульшер.

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