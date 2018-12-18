«Манчестер Юнайтед» нашел временную замену уволенному Моуринью

Главный тренер норвежского «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер является основным кандидатом на пост временного наставника «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Telegraph.

Клуб ищет нового тренера после увольнения португальца Жозе Моуринью. Англичане намерены найти специалиста, который будет работать с командой до конца сезона-2018/2019. Есть ли у руководства «Манчестер Юнайтед» желание оставить 45-летнего Сульшера в качестве главного тренера после окончания сезона, неизвестно.

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Сульшер, выступавший за МЮ в качестве игрока, возглавляет «Мольде» с 2015 года. Также он имеет опыт работы в Английской премьер-лиге: в 2014 году специалист возглавлял «Кардифф Сити», однако был уволен из-за низких результатов.

18 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Моуринью. По данным Daily Mail, клуб должен выплатить португальцу 22,5 миллиона фунтов стерлингов (около 25 миллионов евро) в качестве неустойки.

В нынешнем сезоне МЮ занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место с 26 очками. Отрыв от идущего на пятом месте «Арсенала» составляет 8 очков, от лидирующего «Ливерпуля» — 19.

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