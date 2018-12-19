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Российский регион оказался на грани банкротства

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Город Саранск

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг Мордовии до уровня B, говорится в сообщении агентства.

Это означает, что в регионе низкий уровень кредитоспособности, ему присвоен статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Понижение связано с неспособностью выполнять обязательства перед кредиторами — Мордовия нарушила условия реструктуризации кредитов из федерального бюджета.

Также на рейтинг повлияло резкое ухудшение ликвидности республиканского бюджета, прогнозируемое ухудшение показателей бюджетной дисциплины в 2019 году и в прогнозном периоде (до 2021-го). Отмечается, что регион не в состоянии добиться единовременного снижения долга в 2020 году.

Федеральное казначейство должно было в течение 12 месяцев взыскать с Мордовии бюджетные кредиты на 20,48 миллиарда рублей (88 процентов собственных доходов республики в 2018 году). Минфин частично реструктурировал график списания задолженности, что позволило Мордовии с 1 декабря не возвращать средства, равные 15 процентам собственных доходов за текущий год.

Остаток суммы был списан в полном объеме. С 1 февраля 2019 года объем списания составит, по оценке АКРА, 81 процент собственных доходов регионального бюджета за год. По оценке агентства, если эти деньги спишут, Мордовия будет неспособна исполнять свои обязательства по обслуживанию рыночного долга.

Ранее министерство финансов представило регионам рекомендации для увеличения доходов бюджетов. Им посоветовали расширить состав комиссий, отвечающих за уровень занятости и зарплат населения, повышать квалификацию сотрудников местных администраций, а также создать онлайн-площадку для обработки жалоб.

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