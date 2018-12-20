Глава Ростовской области в ежегодном послании назвал приоритеты развития региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 декабря выступил с ежегодным, шестым, инвестиционным посланием, основной идеей которого стали инвестиции в человеческий капитал. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На оглашении документа присутствовали представители органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, депутатского корпуса, СМИ.

Василий Голубев напомнил, что президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года, и все они связаны с человеком. «Мы на уровне региона сформировали Стратегию развития до 2030 года. Круг поставленных задач амбициозен и очень широк», — заявил губернатор, подчеркнув, что инвестиции государства, в конечном счете, должны обеспечивать именно рост качества жизни людей.

В частности, он сообщил собравшимся, что в нынешнем году в регионе было открыто 10 новых детских садов, а с начала года на Дону создано более 2200 дополнительных дошкольных мест. На ремонт 240 объектов образования Дона было направлено более миллиарда рублей. Кроме того, средства на капремонт объектов учтены в проекте бюджета на ближайшие три года.

Глава региона отметил, что в числе социально значимых объектов, которые введены в строй в этом году после строительства или реконструкции, несколько стадионов и тренировочных площадок в Азове, Ростове, Таганроге. По программе «Газпром-детям» открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Аксае. Продолжается строительство комплексов в Орловском районе и Новошахтинске.

Губернатор подвел экономические итоги деятельности региона. В частности, он отметил, что валовой региональный продукт по итогам года достигнет 1,4 триллиона рублей, и его рост обеспечен позитивной динамикой в промышленности. Индекс роста промышленного производства на Дону за 11 месяцев составил 109 процентов. В 2018 году введено более 200 инвестпроектов на общую сумму 26 миллиардов рублей, в результате создано 3600 рабочих мест.

Также в нынешнем году было положено начало развитию новых индустрий: ветроэнергетики — совместно с итальянским энергоконцерном Enel и финским Fortum, комплектующих — завод «РВС», современной логистики — «Яндекс.Маркет», литья пластмасс — компания «Ай-Пласт», «Ростовский завод пресс-форм».

Губернатор также сообщил, что Ростовская область вошла в десятку регионов по объемам экспорта и заняла первое место по темпам его роста — в 2018 году он составил 142,4 процента. Ростовская область заняла третье место в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта и на седьмом — по объему экспорта в целом, добавил губернатор.

По оценкам специалистов, внешнеторговый оборот региона за 10 месяцев этого года увеличился на 32,8 процента или на 2,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним показателем.

Одной из существенных статей экспорта стала, по словам главы региона, продукция сельскохозяйственного сектора. Как сообщил губернатор, несмотря на тяжелые погодные условия, донские аграрии собрали в 2018 году традиционно высокий урожай — более 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

Говоря о работе по улучшению инвестиционного климата и задачах по созданию условий для развития бизнеса Василий Голубев поручил в 2019 году «расширить особые условия, действующие в Гуково, на резидентов ТОСЭР «Зверево» и «Донецк»». Также он поручил внести предложения о возможном расширении перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат.

Губернатор подчеркнул, что ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Гуково, Донецк и Зверево, обладающие статусом территорий опережающего социально-экономического развития, и пригласил бизнес более энергично открывать свои предприятия в этих городах.

Также Василий Голубев обратился к депутатскому корпусу Госдумы РФ с просьбой поддержать инициативу правительства Ростовской области об увеличении срока действия преференций ТОСЭР с 3 до 5 лет. В этом году налоговыми льготами в рамках 70 инвестиционных договоров воспользовались 45 организаций. По предварительной оценке, суммарный объем налоговых привилегий составит 2,8 миллиарда рублей. Предоставление налоговых льгот инвесторам будет продолжено, уверен губернатор.