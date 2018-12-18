Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Находящиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» могут использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины, пишет Defence Blog.

Издание ссылается на твит военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея, который обратил внимание на учения 39-го вертолетного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС (военно-воздушные силы) и ПВО России, расположенного на аэродроме Джанкой (северная часть Крыма).

«3-я эскадрилья 39-го вертолетного полка армейской авиации практиковалась в подавлении средств ПВО, используя вертолеты Ка-52 из Джанкоя. Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против объектов [украинских] наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта», — пишет эксперт.

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Издание отмечает, что в условиях современной войны в течение первой недели предполагаемого конфликта на подавление средств ПВО противника отводится до 30 процентов вылетов боевой авиации, что позволяет снизить угрозу для самолетов, исходящую от вражеских зенитных управляемых ракет класса «земля-воздух».

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности войны с Украиной.

В том же месяце на ноябрьских спутниковых снимках Google Earth, демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, в Defence Blog заметили «сотни российских танков у границы с Украиной».

В ноябре стало известно, что Украина перебросила комплексы С-300 в район Володарского в Донбассе. Ранее в том же месяце начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко сообщил о первом за последние 19 лет применении страной системы С-300В1.

В ноябре издание сообщило, что решение Египта купить AH-64 Apache объясняется недовольством военных республики российскими вертолетами Ка-52.

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