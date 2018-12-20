Власти Петербурга открестились от разрешения на съемки видео о захвате школы

Власти Санкт-Петербурга заявили, что не давали разрешение на съемки клипа группы Shortparis «Страшно». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 20 декабря.

По словам оператора видео, снимать в обычной школе музыкантам позволила администрация Выборгского района. В то же время представитель администрации Марина Станкевич сказала, что от коллектива не поступало никаких запросов, а съемки проходили на территории частного учебного заведения.

По данным радиостанции, речь идет о лицее № 488. Директор заведения Наталья Осеннова сначала подтвердила, что ролик снимался на улице с разрешения администрации района, но позднее заявила, что «ничего не знает».

Клип был опубликован на YouTube-канале группы 19 декабря. На видеозаписи мужчины в черной одежде захватывают школу, а потом устраивают там концерт.

17 октября студент Владислав Росляков устроил в Керченском политехническом колледже взрыв, после чего начал стрелять по преподавателям и студентам, а потом совершил суицид. В результате случившегося погибли 20 человек, не считая самого стрелка.

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