Просроченные сыры переплавляли и заново продавали россиянам

В Подмосковье изъяли 10 тонн заплесневелого сыра, зараженного кишечной палочкой, который должен был поступить в магазины, говорится на сайте подмосковного главка Следственного комитета России в четверг, 20 декабря.

Как отмечено в тексте, сотрудники одной из фирм в Рузе удаляли наиболее поврежденные плесенью части, переплавляли сыр и расфасовывали по упаковкам с логотипами известных торговых марок.

Возбуждено уголовное дело по факту производства товаров, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК России). Следователи допрашивают руководство и сотрудников компании.

В сетевые фирмы, куда, предположительно, сбывалась «некачественная сырная продукция», разослали требование убрать этот товар с прилавков.

12 ноября сообщалось об обнаружении 165 тысяч пачек просроченных лекарств на сумму более 300 миллионов рублей в Санкт-Петербурге. Две трети этих препаратов были закуплены за счет бюджета и предназначались льготникам.

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