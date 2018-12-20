В российском регионе решили дождаться смены власти ради Сталина

Активисты общественной организации «И. В. Сталин» в дагестанском Каспийске не согласны с отказом местных властей в переименовании городской улицы Мира в честь советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщил руководитель движения Иса Азиев, пишет «Кавказский Узел».

Участники организации намерены добиваться исполнения инициативы. «Они (действующие власти города — прим. «Ленты.ру») свое решение приняли, и нет смысла ставить вопрос перед ними вновь. В дальнейшем этот вопрос мы поднимем перед новым главой города. Мы, конечно, не знаем, когда это произойдет, но будем ждать», — сказал Азиев.

Администрация Каспийска не поддержала идею переименования 18 декабря, подчеркнув, что у муниципального бюджета нет средств на подобные мероприятия. Кроме того, в городе уже есть одна улица, которая носит имя Сталина. Также, по словам главы городской комиссии по проведению публичных слушаний Ахмеда Махова, жители улицы Мира попросили ее не переименовывать.

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В то же время Азиев заметил, что активисты собрали около трех тысяч подписей местных жителей, согласившихся на переименование, в их числе были и жители улицы Мира. Также, по его словам, на уже существующей улице Сталина «очень мало домов», что несправедливо.

Азиев отметил, что «И. В. Сталин» старается восстановить историческую справедливость в городе, так как по всей стране идет процесс возвращения городам и улицам их исторических названий.

Между тем, по информации активиста организации «Каспийск – наш город» Хабиба Айгумова, улица ранее не носила имени генсека. «Имя Сталина носила другая улица, ныне Советская, но какой смысл сейчас возвращать ей историческое название, когда все горожане уже привыкли к названию Советская?» — сказал он, добавив, что считает «пиар на имени Сталина» неуместным.

Решение о переименовании улицы было принято на публичных слушаниях 1 сентября. В голосовании участвовали 30 человек, 28 из которых высказались «за» принятие инициативы, после чего Махов порекомендовал мэру Каспийска Магомеду Абдулаеву отклонить идею.

В ноябре новосибирские активисты договорились с коммунистами об установке монумента Сталину на территории областного комитета КПРФ, несмотря на отказ властей увековечить вождя в городе.

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