Британский футболист порвал контракт с клубом через час после подписания

Защитник Джеймс Коллинз порвал контракт с английским футбольным клубом «Астон Вилла» через час после его подписания. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, 35-летний футболист заключил соглашение с командой и поехал на тренировку, где получил травму икроножной мышцы. После этого расстроенный Коллинз вернулся в расположение клуба и разорвал контракт. Соглашение действовало до конца января 2019-го и было рассчитано на сумму в 50 тысяч фунтов (55 тысяч евро).

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» выступает во втором английском дивизионе. После 22 туров клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в активе 33 очка.

Коллинз уже играл за бирмингемскую команду с 2009 по 2012 год. Также он выступал за «Кардифф Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» В активе защитника 51 матч за сборную Уэльса.

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