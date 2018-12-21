Медведева прокомментировала провал на чемпионате России и расплакалась

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте обратилась к болельщикам после неудачного выступления на чемпионате России.

Фигуристка заявила, что обрела веру в себя и в то, что все будет хорошо, как бы ни закончились для нее соревнования. Она со слезами на глазах поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила уверенность, что сумеет справиться со всеми трудностями.

По итогам короткой программы спортсменка занимает лишь 14-е место из 18 возможных, заработав 62,24 балла. Медведева упала с двойного акселя и совершила еще несколько ошибок во время катания. После проката она отказалась общаться с прессой. Лидером соревнований стала Алина Загитова (80,62 балла).

Произвольная программа у женщин пройдет 22 декабря. По ее итогам станет известно, кто поедет на чемпионат Европы.

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