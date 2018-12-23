Баскетболист сборной России затруднился говорить по-русски

Центровой московского ЦСКА и сборной России Джоэль Боломбой рассказал о трудностях при общении на русском языке. Его слова приводит МК.

По словам баскетболиста, с родителями он общается на английском и французском языках. Боломбой отметил, что прекрасно понимает русскую речь, однако затрудняется говорить на этом языке. При этом в детстве спортсмен общался с мамой только по-русски, а английский начал учить только после переезда в США.

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Центровой добавил, что родители часто навещают его, но его сестры никогда не были в России. Они часто спрашивают Джоэля про погоду и боятся, что он замерзнет в Москве.

Боломбой получил российское гражданство 13 ноября. Баскетболист также имеет украинский и американский паспорта. Он родился в Донецке. Мать баскетболиста — русская, отец — конголезец. Баскетболист провел всю профессиональную карьеру в США, куда переехал с Украины в четырехлетнем возрасте. К ЦСКА он присоединился в августе.

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