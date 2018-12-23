Медведева рассказала о переменах к лучшему после переезда в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о переменах в жизни после переезда в Канаду. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По словам фигуристки, внутренне она стала новой версией себя. Россиянка заявила, что стала более человечной, открытой и нежной как девушка, при этом не утратив жесткого стержня. Медведева призналась, что в некоторых вопросах остается абсолютной эгоисткой, думающей в первую очередь о собственных интересах.

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Спортсменка добавила, что почувствовала себя комфортно в Канаде через две недели после переезда. «Я быстро адаптируюсь, как инфузория туфелька. Канада научила меня улыбаться чаще. Это помогает, так легче жить», — отметила она.

В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством местного специалиста Брайана Орсера. После переезда фигуристка рассказывала об отличиях между российским и канадским образом жизни. Спортсменка отмечала, что в Торонто более спокойная и доброжелательная атмосфера.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал Гран-при и заняла седьмое место на чемпионате России. В результате фигуристка оказалась в списке запасных сборной России на чемпионате Европы-2019.

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