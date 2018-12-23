Астронавт заново привыкал к земному притяжению и показал это на видео

Астронавт NASA Дрю Фейстел, который провел на Международной космической станции 197 дней, опубликовал в своем Twitter видео с тренировки по ходьбе.

После продолжительного пребывания в космосе Фейстелу пришлось заново учиться ходить и привыкать к земному притяжению. На кадрах видно, что ему тяжело передвигаться, у него неуверенная походка, он часто заваливается набок. Окружающие подстраховывают его от падения.

В своем посте мужчина поприветствовал членов экипажа корабля «Союз МС-09», которые вернулись на Землю 20 декабря. «5 октября я выглядел вот так — с пятки на носок и с закрытыми глазами. Надеюсь, недавно вернувшийся экипаж чувствует себя намного лучше», — написал Фейстел.

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